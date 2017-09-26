В Управлении Росреестра по Рязанской области работает «телефон доверия»
По номеру (4912) 45-35-01 любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции
В Управлении Росреестра по области функционирует «телефон доверия», по которому любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции по номеру (4912) 45-35-01.
Телефон работает в круглосуточном автоматическом режиме с системой записи и долгосрочного хранения поступающих обращений и функцией «автоответчик».
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