В Управлении Росреестра по Рязанской области работает «телефон доверия»

По номеру (4912) 45-35-01 любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции

В Управлении Росреестра по области функционирует «телефон доверия», по которому любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции по номеру (4912) 45-35-01.

Телефон работает в круглосуточном автоматическом режиме с системой записи и долгосрочного хранения поступающих обращений и функцией «автоответчик».