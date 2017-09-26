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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Управлении Росреестра по Рязанской области работает «телефон доверия»

10:45 / Актуально
По номеру (4912) 45-35-01 любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции

В Управлении Росреестра по области функционирует «телефон доверия», по которому любой гражданин может обратиться по вопросам противодействия коррупции по номеру (4912) 45-35-01.

Телефон работает в круглосуточном автоматическом режиме с системой записи и долгосрочного хранения поступающих обращений и функцией «автоответчик».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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