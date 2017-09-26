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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские студенты приняли участие в командной интеллектуально-развлекательной игре «РИСК»

10:47 / Общество

Студенты РГУ имени С.А. Есенина приняли участие в этапе командной интеллектуально-развлекательной игры «РИСК», которую подготовили Волонтеры Победы, сообщает сайт вуза.

Разум, Интуиция, Скорость, Командная работа, - все это необходимо было показать в ходе игры рязанским студентам. Волонтеры РГУ с интересом искали ответы на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны, советским кинематографом и песнями, историческими личностями.

Игра проходила в формате живого общения. Творческие выступления и фотоконкурс помогали разрядить обстановку.

Всероссийская лига интеллектуальных игр по истории нашей страны «РИСК» пройдет в течение всего учебного года. Волонтеры проведут серию игр по всей стране. В муниципальных образованиях и регионах пройдут отборочные этапы, победители примут участие в интеллектуальном состязании ЦФО, а лучшие по итогам окружных игр поборются в финале, который пройдет в Москве. На заключительной игре в столице встретятся 8 лучших команд, которые представят свои федеральные округа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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