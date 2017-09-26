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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Международный день грамотности

11:00 / Общество

Международный день грамотности (International Literacy Day) был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», которая прошла в сентябре 1965 года в Тегеране. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. В настоящее время в мире количество грамотных людей достигло четырех миллиардов, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Главная цель Международного дня грамотности – активизация усилии общества по распространению грамотности. Сегодня этот День отмечают во всём мире. В его праздновании принимают участие правительственные и неправительственные организации, сообщества, а также преподаватели, учащиеся, различные эксперты. В этот День присуждаются Международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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