Рязанцам напоминают: завтра Международный день грамотности

Международный день грамотности (International Literacy Day) был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», которая прошла в сентябре 1965 года в Тегеране. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. В настоящее время в мире количество грамотных людей достигло четырех миллиардов, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Главная цель Международного дня грамотности – активизация усилии общества по распространению грамотности. Сегодня этот День отмечают во всём мире. В его праздновании принимают участие правительственные и неправительственные организации, сообщества, а также преподаватели, учащиеся, различные эксперты. В этот День присуждаются Международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности.

Источник: www.calend.ru