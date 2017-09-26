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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За сутки в ДТП на дорогах Рязанской области 4 человека погибли и 7 получили травмы

11:03 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе произошло 52 ДТП, в 8 из которых 4 человека погибли и 7 получили травмы. В 44 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 1934 нарушения правил дорожного движения, задержали 8 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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