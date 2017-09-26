В Рязани два подростка «угнали» чужой автомобиль

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 23-летний рязанец, который рассказал, что с улицы Интернациональной пропал его автомобиль «ВАЗ-2106». Машина была подержанной, с нее был снят аккумулятор, но злоумышленники все равно укатили автомобиль с места, где ее припарковал владелец.

Оперативники уголовного розыска расспросили местных жителей и выяснили, что к угону могут быть причастны 14-летний рязанец и его 15-летний приятель. Люди видели, как ребята толкали перед собой автомобиль в сторону Семчинских лугов.

Полицейские разыскали приятелей, которые уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов, и установили, что ребята в состоянии алкогольного опьянения оттолкали «Жигули» на окраину Рязани. Там они решили столкнуть автомобиль с крутого спуска – «чтобы посмотреть что произойдет». После того, как машина остановилась в Семчинских лугах, злоумышленники подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.