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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Международный день солидарности журналистов

11:50 / Общество

Праздник был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. В этот день журналисты всех стран и изданий демонстрируют миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав. Дата Международного дня солидарности журналистов – трагическая. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик (Julius Fuchik). Он стал интересоваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован гестапо. Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов. В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный труд.

В Рязани завтра региональное отделение Союза журналистов России проведет встречу поколений, на которой речь пойдет о роли журналистики и журналистов.

Подготовлено по материалам www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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