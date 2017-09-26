В Ряжске стартовала акция «Обустроим Железнодорожный парк»

Благоустройство старого парка – один из этапов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды для жителей Ряжска», инициатором которого стал коллектив дома детства и юношества «Алые паруса».

– Наш парк – историческое место, ему много лет. В 20–30-е годы его создавали комсомольцы. В дальнейшем он стал настоящим культурно-спортивным центром. Сюда шли люди посмотреть кино в клубе, поиграть в городки, просто посидеть у фонтана под рябинами… Было обидно наблюдать, как Железнодорожный парк еще несколько лет назад зарастал, пребывал в запустении. Проект «Формирование комфортной городской среды для жителей Ряжска» позволяет вдохнуть в парк новую жизнь, решить задачу по созданию комфортной городской среды, о необходимости этого говорит глава региона Николай Любимов. Уверены, что нас поддержат все жители района и региона в целом, – рассказала директор ДДЮ «Алые паруса» Галина Божекова.

На эко-субботник в Железнодорожный парк пришли около 200 человек. В их числе представители различных трудовых коллективов, администрации района, образовательных, культурных, социальных учреждений, медицины, спорта, промышленности, молодежь, неравнодушные жители. Участники субботника вырубали и уничтожали дикую поросль, убирали старые деревья, мусор.

После уборки территории парка трудовые коллективы были отмечены Благодарственными письмами главы администрации Ряжского района. Проект «Формирование комфортной городской среды для жителей Ряжска», по мнению разработчиков, нацелен на воспитание у населения региона экологической грамотности, сохранение зеленых зон в населенных пунктах области, на пропаганду охраны окружающей среды и здорового образа жизни. Организаторы уверены, их идея будет востребована и в других муниципалитетах области.