В Рязанской области уничтожены заросли дикой конопли

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе сотрудники полиции обнаружили на окраине Рязани и в Сараевском районе заросли дикорастущей конопли.

Полицейские уничтожили наркосодержащие растения на общей площади 10 квадратных метров.