В Рязанской области уничтожены заросли дикой конопли

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе сотрудники полиции обнаружили на окраине Рязани и в Сараевском районе заросли дикорастущей конопли.
Полицейские уничтожили наркосодержащие растения на общей площади 10 квадратных метров.
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе сотрудники полиции обнаружили на окраине Рязани и в Сараевском районе заросли дикорастущей конопли.
Полицейские уничтожили наркосодержащие растения на общей площади 10 квадратных метров.
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