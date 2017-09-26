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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

12:22 / Общество

Во время патрулирования на улице Бронная сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, который, увидев полицейских, поспешил в ближайший двор. Патрульные догнали и остановили прохожего. При проверке документов выяснилось, что 50-летний мужчина объявлен правоохранительными органами Рязанской области в федеральный розыск за уклонение от исправительных работ, к которым его приговорили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области.

Мужчину задержали и отправили под стражу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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