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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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5 лет лишения свободы грозит рязанцам за кражу из супермаркета

12:36 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейским поступила информация, не работающая пара - 30-летний рязанец и его подруга, неожиданно приобрела большой набор дорогостоящего спиртного и продуктов питания. Рязанцы были знакомы стражам правопорядка, мужчина ранее был судим за кражу, девушка – за хранение наркотиков. Оперативники предположили, что мужчина и женщина совершили хищение.

С каждым из подозреваемых полицейские побеседовали и выяснили, что они ограбили один из рязанских супермаркетов. В магазине полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и получили подтверждение полученным сведениям. Оказалось, девушка спрятала в карманы одежды флаконы с лаком для волос, а мужчина набрал полный пакет алкоголя и продуктов, после чего они проследовали мимо кассы и скрылись на поджидавшем их такси.

Администрация магазина о совершенной краже узнала только от сотрудников полиции и, подсчитав ущерб, составивший около 6 тысяч рублей, подала соответствующее заявление.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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