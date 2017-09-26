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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра профессиональный праздник российских финансистов

12:38 / Общество

Завтра, 8 сентября, свой профессиональный праздник в России отмечают работники финансовых органов. День финансиста учрежден Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года. Дата празднования была выбрана не случайно. 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны. Еще в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства». А за «защиту финансов» в полной мере ответственны финансовые работники.

Завтра, в свой профессиональный праздник, поздравления получат все, кто имеет отношение к экономической деятельности. Среди них чиновники Министерства финансов РФ, банкиры, работники коммерческих отделов государственных и частных предприятий. Праздник «своим» считают преподаватели, студенты, аспиранты, выпускники учебных заведений, научные работники сферы финансов.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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