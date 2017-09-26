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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани проходит первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах

12:48 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в Солотче с 6 по 9 сентября проходят первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах.

Участникам предстоит попробовать свои силы в трех испытаниях. Пройдет общий старт, эстафета, и велокросс – классика. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 17 регионов России. Зачет Первенства России идет в трёх возрастных группах: 2003-2004, 2000-2002 гг. и юниоры в возрастной группе 1997-1999 годов рождения, зачёт всероссийских соревнований будет проходить в возрастной группе 1996 года рождения и старше.

Сегодня, 7 сентября, проходит велокросс – эстафета.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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