Жителей Рязанской области приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме «Города»

Всероссийский молодежный форум «Города» организован Федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Здесь созданы условия для самореализации молодежи, нацеленной на благоустройство территории родных городов.

Участниками Форума могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, архитекторы, урбанисты, экологи, ландшафтные дизайнеры, специалисты в области связей с общественностью, информационных технологий и менеджеры по организации событий.

Для участия в Форуме каждый претендент должен пройти регистрацию и выполнить творческое задание в АИС «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) не позднее 1 октября этого года.

В рамках образовательной программы Форума запланированы панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы по различным направлениям, проектная деятельность в рабочих командах, связанная с выполнением кейс-заданий. Такой подход к образовательной программе позволит в наиболее полном объеме раскрыть профессионализм каждого участника команды показать важность междисциплинарного взаимодействия. В последний день Форума будет выбрано несколько команд, которые получат возможность реализовать свои проектные решения на практике.