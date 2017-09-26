В Рязани, Москве и Константиново соберутся есениноведы разных стран, чтобы поговорить о творчестве любимого поэта

«Сергей Есенин в диалоге национальных культур», так звучит тема Международной научной конференции, посвященной 122-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина. Как сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма области, конференция пройдет с 14 по 16 сентября в Москве, Рязани и Константинове. В ней примут участие есениноведы из России, Индии, Турции, Китая, Австралии, Сирии, Азербайджана, Грузии, Украины и других стран.

Организаторами ежегодной конференции, проходящей в рамках «Есенинских дней», являются: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина Институт мировой литературы им. Горького РАН и Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. По традиции пленарное заседание в Константинове состоится в последний день работы, 16 сентября. По итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов есениноведов.