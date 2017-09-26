В день выборов в Рязани будет работать информационный центр Клуба избирателей

10 сентября 2017 года, в Единый день голосования, в гостинице «Старый город» будет действовать информационный центр Клуба избирателей Рязанской области.

Как сообщается в пресс-релизе клуба, в информационный центр в режиме онлайн будет поступать оперативная информация с избирательных участков региона от 100 наблюдателей Клуба избирателей и 200 наблюдателей от Общественной палаты региона, которые будут осуществлять наблюдение на участках области от кандидатов на должность губернатора Рязанской области.

В качестве гостей в информационный центр приглашены кандидаты на должность губернатора Рязанской области, депутаты Государственной Думы РФ, руководители региональных отделений политических партий, руководство Избирательной комиссии Рязанской области, общественные деятели и руководители общественных организаций, политологи, социологи.

Время работы информационного центра – с 8.00 до 22.00 по московскому времени.