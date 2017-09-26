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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Аграрии Старожиловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

14:08 / Экономика

По состоянию на 7 сентября в хозяйствах Старожиловского района убрано 80,4 процента от общей площади зерновых. Намолочено 100 тысяч тонн зерна – это 5-й результат по области. Третий результат по региону по урожайности - 44,1 ц/га, сообщили в региональном минсельхозе.

Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в ООО «Рязанские сады», где уже намолочено 18,9 тыс. тонн. Более 10 тысяч тонн собрано в ОАО «Им. Куйбышева», колхозе (СПК) им. Ленина, ООО «Привольное», ООО «Назарьевская слобода».

Лучшие показатели по урожайности в ОАО «Им. Куйбышева» (55,7 ц/га) и в колхозе (СПК) им. Ленина (54,4 ц/га). Более 43 центнеров с каждого гектара намолачивают также в ООО «Рязанские сады», ООО «Привольное», ООО «Назарьевская слобода», ООО «имени Крупской».

Наилучшие результаты в ходе уборочной кампании демонстрируют комбайнеры из ООО «Назарьевская слобода» Николай Обухов (3600 тонн) и Сергей Ворненко (3100 тонн). Среди водителей первые места по району также занимают водители из ООО «Назарьевская слобода» Андрей Гаршин (5200 тонн) и Горюшкин Владимир (4400 тонн).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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