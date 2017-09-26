В Рязанской области подведены итоги конкурса любительской фотографии «ВОТ ТАК СЕЛО-2017!»

В августе министерство сельского хозяйства и продовольствия области проводило конкурс любительской фотографии «ВОТ ТАК СЕЛО-2017!», итоги которого подведены, а победители будут награждены 9 сентября на Дне урожая «Спожинки».

Конкурс проводился во второй раз и собрал среди участников как фотолюбителей, заявивших о себе в 2016-м, так и новичков.

По мнению жюри, самыми выразительными работами, наиболее полно отражающими задачи конкурса – привлечь общественность к различным аспектам жизнедеятельности современного села, – стали:

- «Это все мое! Родное!» Автор Зинаида Хохлова. Село Турмадеево. Ермишинский район;

- «Петя-петушок». Автор Ирина Шарихина. Село Зимарово. Александро-Невский район;

- «Пчеловод Владимир Иванович Степанов. Сбор роя». Автор Евгения Кузнецова. Пителинский район;

- «Закат с Зелёной горы. Вид на село Пупки». Автор Артемий Тузов. Скопинский район.

По итогам народного голосования в группе ВКонтакте наибольше число голосов набрала работа Дианы Хромовой «Общение», сделанная в селе Маклаково Пронского района.

В день празднования «Спожинок» победители конкурса будут отмечены дипломами и призами в 12.30 на главной сцене фестиваля. Тридцать лучших работ конкурса украсят собой входную экспозицию Дня урожая.

Напоминаем, что праздник «Спожинки», организованный министерством сельского хозяйства и продовольствия области и Рязанским региональным агропромышленным объединением работодателей «Агропромышленный союз» пройдет 9 сентября на площадке Рязанского государственного агротехнологического университета (Ул. Костычева, д.1).

С 9.00 будут работать выставка-продажа продукции рязанских товаропроизводителей «Рязанские продукты – 2017» и «Сытные ряды».

В 9.30 начнется концертная программа.

С 10.00 гостей фестиваля ждут тематические экскурсии по площадкам фестиваля, соревнование косарей, начнут работать основные площадки-выставки, на которых будут представлены техника и животные.

В 12.15 состоятся показательные выступления конно-спортивного клуба.

Официальное открытие фестиваля и награждение аграриев-передовиков уборочной кампании 2017 года стартуют на главной сцене праздника в 12.00, а в 12.30 и 14.00 будут подведены итоги конкурса караваев, состоится награждение победителей-косарей и призеров фотоконкурса «Вот так село», будет вручен приз зрительских симпатий самому очаровательному животному.

Весь день на празднике будут работать детская площадка и фотозона.