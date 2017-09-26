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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани начал работу 4-й областной фестиваль семейного воспитания «День аиста»

15:11 / Общество

Фестиваль будет проходить с 7 по 16 сентября. Сегодня и завтра в рамках фестиваля в областной библиотеке имени Горького проходит межрегиональная научно-практическая конференция, в ходе которой обсуждаются эффективные практики поддержки семей с детьми. В ней принимают участие представители органов опеки из муниципальных образований, работники детских домов и школ-интернатов, организаторы профилактической и реабилитационной работы с семьей, участники НКО, работающих в сфере поддержки семей с детьми и семейного воспитания.

Сегодня к участникам конференции обратились уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Е. Мухина, председатель Общественной паты Рязанской области, директор областной библиотеки Н. Гришина, представители министерств образования и социальной защиты региона.

В качестве организаторов фестиваля выступают правительство области, общественная палата Рязанской области, администрация г. Рязани, а также ряд образовательных и некоммерческих организаций. Уже не первый год активно сотрудничает с организаторами фестиваля гипермаркет «Глобус», управляющий которого в Рязани Д. Мелешкина также выступила на конференции.

Представители правительства области рассказали участникам фестиваля об основных направлениях семейной политики в регионе, о комплексе мер поддержки семей с детьми. В ходе конференции обсуждались вопросы развития системы ранней помощи детям на базе Рязанского дома ребенка, профилактики правонарушений среди детей и подростков, которой занимаются преподаватели курсанты Академии ФСИН. Сегодня и завтра для участников фестиваля будут проведены мастер-классы и лекции по различным темам, касающимся работы с семьями. Конференция завершится заседанием «круглого стола», посвященного развитию наставничества в Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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