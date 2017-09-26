В Рязани открылся детский технопарк «Кванториум «Дружба»

Площадкой для открытия послужило здание бывшего кинотетра «Дружба», перестроенное под решение новых образовательных задач. Основные образовательные программы технопарка соответствуют приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Об этом говорил на церемонии открытия технопарка Полномочный представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов. Александр Дмитриевич сказал о том, сегодня по поручению Президента России в стране реализуется порядка 400 мега-проектов в различных областях жизни. Развитие детского технического творчества – одно из приоритетных направлений государства.

Глава рязанского региона Николай Любимов верит в то, что технопарк даст путевку в жизнь будущим инженерам, изобретателям, ученым. Эти люди будут совершенствовать и продвигать экономику нашей страны, а Рязанская область будет в числе передовых в стране по инженерным открытиям, цифровой экономике и технике – по всему, что востребовано и в нашей стране, и во всем мире.

Приветствовал рязанцев на открытии технопарка и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. У наших соседей по региону такой технопарк уже открыт и действует, поэтому Алексей Геннадьевич надеется, что в детском техническом творчестве будет полезен обмен идеями как среди детей, так и на уровне педагогов. Открытие таких центров позволит с детских лет воспитывать высококлассных специалистов для ведущих отраслей российской экономики.

Генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова считает, что теперь у детей будет возможность свои мечты и дерзания воплощать в реальности. Дети всегда стремились к творчеству, и важно предоставить им возможность все свои творения воплотить в жизнь и увидеть, что они стали полезными людям.

По словам руководителя детского технопарка Антона Маликова, в кванториуме «Дружба» будут развиваться такие направления, как робототехника и программирование, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, дизайн и проектирование технологических изделий, информатика и информационная безопасность, материаловедение и нанотехнологии. В кванториуме 800 бюджетных мест для детей и все они будут распределены равномерно между этими направлениями. Костяк учащихся составят воспитанники Рязанской робошколы (порядка 40 человек), самые «продвинутые» из которых будут стажерами и помощниками инженеров. 10 преподавателей уже прошли специальное обучение. Также руководство технопарка планирует заключение договоров о сотрудничестве в рязанскими предприятиями и вузами.