Колыбельная прозвучала в Рязанской областной библиотеке имени Горького для участников областного фестиваля семейного воспитания «День аиста»

Ее исполнила музыкальный терапевт Наталья Фаустова, инициатор международного социокультурного проекта «Колыбельная для всей семьи». Участникам научно-практической конференции, проходящей в рамках фестиваля, Наталья Анатольевна рассказала о том, какую роль играет исполнение колыбельной в жизни ребенка, матери и всей семьи. Она напомнила участникам фестиваля, что колыбельную ребенку может петь не только мама, но и папа. В ходе реализации проекта вышло уже две книги с колыбельными и аудиозаписями колыбельных разных времен и народов. Опытом реализации проекта, направленного на возрождение культуры исполнения колыбельных, Н. Фаустова поделилась с участниками «круглого стола», проведенного в рамках фестиваля.

Участниками фестиваля стала и другая гостья из Москвы – Елена Мораш, психолог Школы приемных родителей Центра семейного устройства при Марфо-Мариинской обители милосердия. Она поделилась опытом семейного устройства детей-сирот, рассказала о наработанных в обители практиках подготовки кандидатов в приемные родители и сопровождения приемных семей в ходе мастер-класса.

Вопросы сопровождения семей, воспитывающих подростков, и опыт внедрения и развития программы охраны здоровья молодежи обсуждались с участием Татьяны Белкиной, гештальт-терапевта из Москвы. Врач-психотерапевт из Санкт-Петербурга Олег Старостин поделился своим опытом использования плассотерапии (песочной терапии) в коррекции детско-родительских отношений. Его мастер-класс рассчитан не только на практикующих психологов, но и на активных родителей. Доцент Московского государственного областного университета, генеральный директор ООО БЮРО «МЕТОД» Екатерина Бурмистрова поделилась с участниками фестиваля опытом личностно-профессиональной поддержки специалистов, работающих с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Завтра фестиваль продолжит свою работу.