Жильцы еще одного рязанского дома определились с управляющей компанией

Как сообщает сайт администрации областного центра, собственники еще одного многоквартирного дома №57 по улице Чапаева выбрали для обслуживания управляющую организацию. Ею стало ООО «УК ГородОК». Таким образом, на сегодняшний день из порядка 4 500 многоквартирных жилых домов Рязани способ управления еще не определен для 25 объектов.

В отношении домов, где собственники самостоятельно определяют и реализуют способ управления, открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами не проводится.