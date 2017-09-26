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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жильцы еще одного рязанского дома определились с управляющей компанией

15:50 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, собственники еще одного многоквартирного дома №57 по улице Чапаева выбрали для обслуживания управляющую организацию. Ею стало ООО «УК ГородОК». Таким образом, на сегодняшний день из порядка 4 500 многоквартирных жилых домов Рязани способ управления еще не определен для 25 объектов.

В отношении домов, где собственники самостоятельно определяют и реализуют способ управления, открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами не проводится.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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