Рязанская нефтеперерабатывающая компания приняла участие в ежегодном всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче»

Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» в этом году стартовал в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Его участником стала РНПК, дочернее общество НК «Роснефть». Организаторы фестиваля – представители Министерства энергетики РФ, уверены – мероприятие поможет внедрить и расширить в стране культуру бережливого отношения к природе, а также станет площадкой демонстрации современных энергоэффективных технологий.

Работники Рязанской НПК в ходе фестиваля подписали декларацию о намерении бережного отношения к потреблению энергии дома и на работе.

Более 10 лет энергосбережение в РНПК является приоритетным направлением, позволяя планомерно внедрять как организационные, так и технические нововведения. На заводе внедрена автоматизированная система контроля энергоресурсов, позволяющая вести мониторинг потребления энергоресурсов в режиме реального времени. Предприятие планомерно переходит на использование энергосберегающих ламп, в определенных местах устанавливаются датчики движения, узлы учета воды, сумеречные реле на включение фасадного, паркового и дорожного освещения. Даже в системах полива используются экономичные оросители воды, а на смену старой системе отопления зданий приходят алюминиевые радиаторы с регуляторами температуры. На двух площадках завода отремонтировали теплообменники.

В рамках программы повышения операционной эффективности с 2014 года Рязанская НПК реализовала более 40 проектов, направленных на модернизацию технологических процессов и оптимизацию режимов работы оборудования. Среди наиболее значимых: внедрение частотно-регулируемых приводов на технологическом оборудовании, системы автоматического антипомпажного регулирования компрессорных машин, оптимизация режима работы пароконденсатной системы завода с применением современных теплоизоляционных материалов, изменение режима горения технологических печей.

Завод реализует проекты по техническому перевооружению систем пароснабжения, сбора и возврата конденсата комплекса установок гидроочистки вакуумного газойля и товарно-сырьевого цеха. Благодаря работе по внедрению энергосберегающих технологий производства за 1 полугодие этого года удалось сократить более 7,5 тысячи тонн условного топлива и получить значительный экономический эффект.

С 2013 года на заводе функционирует система энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001:2011. В этом году РНПК успешно прошла надзорный аудит по международному стандарту, подтвердив планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.

В Рязанской НПК до 2022 года будет проведена большая работа, цель которой – сбережение ресурсов. Планируется, что на предприятии будут заменены технологические печи на установках висбрекинга ТК-1, будет проведена гидроочистка дизельных топлив Л-24/6.