Жителя Рязанской области оштрафовали за размещение экстремистских материалов в соцсети

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Касимовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное по материалам регионального УФСБ России в отношении 29-летнего жителя Касимова. Установлено, что на своей персональной странице в одной из социальных сетей мужчина в разделе «Музыка» разместил аудиозапись, признанную экстремистской и внесенную в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

В ходе производства по делу нарушитель удалил противоправный контент со своей страницы.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.