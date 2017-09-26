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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жителя Рязанской области оштрафовали за размещение экстремистских материалов в соцсети

16:02 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Касимовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное по материалам регионального УФСБ России в отношении 29-летнего жителя Касимова. Установлено, что на своей персональной странице в одной из социальных сетей мужчина в разделе «Музыка» разместил аудиозапись, признанную экстремистской и внесенную в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

В ходе производства по делу нарушитель удалил противоправный контент со своей страницы.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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