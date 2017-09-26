В селе Троица Спасского района Рязанской области установлен крест в память о детях блокадного Ленинграда

В траурной церемонии приняли участие член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, председатель Совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов, заместитель главы администрации Спасского района Виктор Епишкин, глава Троицкого сельского поселения Андрей Кабочкин, дети блокадного Ленинграда, представители общественности, жители села и школьники. Примечательно, что памятный крест установлен накануне 76-летия со дня начала блокады Ленинграда.

Как известно, в годы блокады Ленинграда через Рязанскую область проходили эшелоны, на которых эвакуировали людей из осажденного города в тыл. Путь проходил и через станцию Ясаково в спасском селе Троица. Сильно истощенных и неспособных передвигаться людей высаживали здесь. Среди эвакуируемых были и уже погибшие в дороге от голода и холода. В селе их и хоронили.

Нередко больных и истощенных людей брали к себе местные жители.

Печальные страницы истории перевернул Андрей Кабочкин. Его рассказ – о мужестве и стойкости, о милосердии и героизме народа, его односельчан, которые выходили многих блокадников. На днях бывший ленинградец Юрий Аверкин отметил свое восьмидесятилетие.

Собравшиеся выразили огромную благодарность местной жительнице Ольге Бируле. Она по крупицам собрала историю своего села и все то, что связано с детьми блокадного Ленинграда. К памятному кресту участники траурной церемонии возложили цветы, а протоиерей Троицкой церкви о. Михаил отслужил молебен, назвав поименно всех, кто нашел приют на спасской земле. Собравшиеся побывали в образовательной школе, посетили музей боевой и трудовой славы.