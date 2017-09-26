В Рязанском строительном колледже увековечили имя Героя Советского Союза В.А. Беглова

На торжественном митинге состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике Рязанского строительного техникума, Герое Советского Союза Валентине Алексеевиче Беглове. Участие в митинге приняли полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.

– Сегодня мы чтим память героя, который отдал жизнь за нас с вами и за освобождение Польши. Наша задача, чтобы герои всегда жили в нашей памяти. И мемориальная доска – это знак, который снова и снова будет напоминать нам о войне и подвиге людей, – говорит Александр Беглов.

Герой Советского Союза Валентин Алексеевич Беглов родился 19 марта 1922 года в поселке Огаревские Выселки Сасовского района. В 1941 году он окончил Рязанский строительный техникум и начал работать техником-строителем.

В боях Великой Отечественной войны Беглов участвовал с августа 1943 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 959-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, был заместителем командира стрелкового батальона, потом командиром батальона. Участвовал в боях при форсировании реки Днепр и на Правобережной Украине, за освобождение Польши и на Сандомирском плацдарме. Был четырежды ранен, но всегда возвращался в свой полк.

Комбат личным примером воодушевлял бойцов, был ранен, но не ушел с поля боя, пока батальон не выполнил боевую задачу. Погиб В.А. Беглов в бою 7 марта 1945 года на западной окраине города Бреслау.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и геройство, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, капитану Беглову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

– Кто был на войне, знает, что такое, когда командир батальона идет впереди, не боясь пуль, врага, не прячась за спинами солдат. И в биографии Валентина Алексеевича очень знаково, что он, будучи командиром батальона, всегда вел своих солдат вперед. И они, следуя за своим командиром, смели врага, – сказал Алексей Дюмин.