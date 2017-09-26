Рязанский регион заключил с Тульской областью соглашение о сотрудничестве

Соглашение было подписано в правительстве области главой региона Николаем Любимовым, руководителем Тульской области Алексеем Дюминым в присутствии полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

Соглашение предусматривает сотрудничество между регионами в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.

По словам Александра Беглова, развитие горизонтальных связей между граничащими регионами имеет огромное значение. Соседним областям, по мнению Александра Беглова, сегодня необходимо не конкурировать, а как можно плотнее взаимодействовать.

Комментируя подписание соглашения, Алексей Дюмин сказал, что документ позволит расширить сотрудничество во многих областях, в том числе в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

– Уже завтра наши профильные министры начнут отрабатывать позиции соглашения и наполнят их конкретикой, – отметил Алексей Дюмин.

В свою очередь Николай Любимов сказал, что сотрудничество, обмен опытом между регионами крайне полезны. В качестве конкретных путей взаимодействия глава Рязанского региона назвал возможность создания промышленных кластеров, в состав которых могли бы входить тульские и рязанские предприятия.