В Рязани под мостом на улице Ленина может появиться тоннель

Как сообщает сайт администрации областного центра, ход работ по благоустройству территории Лыбедского бульвара в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» обсудили сегодня на плановом выездном совещании исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев, заместитель главы администрации города Андрей Ульянов, руководители профильных структурных подразделений администрации и подрядной организации. Участники рабочей встречи ознакомились с ходом реализации плана мероприятий по благоустройству территории, дали ряд рекомендаций заказчику.

В частности, речь шла о составлении четкого графика поставки материалов для работ по благоустройству, в том числе тротуарной плитки, а также о привлечении дополнительных ресурсов для осуществления плановых мероприятий, предусмотренных муниципальным контрактом. В настоящее время на Лыбедском бульваре идет подготовка к земляным работам с рекультивацией грунта для последующего обустройства дорожно-тропиночной сети. Тротуарную плитку на Лыбедском бульваре уложат на площади более 8 000 кв. метров. Работы по благоустройству, в том числе установка малых архитектурных форм, будут завершены в этом году.

Как пояснил Андрей Ульянов, сейчас рассматривается возможность соединить зону Лыбедского бульвара с Центральным парком культуры и отдыха, с тем, чтобы эти общественные пространства были доступны для горожан как части единого маршрута, в том числе с учетом прокладки единой велосипедной дорожки. Для этого необходимо обустроить тоннель под мостом на улице Ленина. В этом году будут выполнены геологические изыскания и подготовлена проектно-сметная документация. В случае, если техническое решение будет выработано и эксперты подтвердят возможность обустройства тоннеля, работы на этом объекте начнутся уже в следующем году.