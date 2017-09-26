В Рязанской области Пенсионный фонд отказал женщине в использовании средств маткапитала на погашение ипотеки

Прокуроры признали это решение незаконным

В мае этого года в прокуратуру обратилась жительница Сапожковского района, сообщает сайт надзорного ведомства. Женщина рассказала, что ей отказал Пенсионный фонд Рязанской области в оплате государственного сертификата для погашения ипотечного кредита, который был взят семьей для улучшения жилищных условий. Свое решение специалисты пенсионного фонда обосновали тем, что жилое помещение непригодно для постоянного проживания.

Прокуроры провели проверку и установили, что необходимым условием для решения о выплате материнского капитала было комиссионное обследование жилья. При этом обследовании были грубо нарушены положения жилищного законодательства и Постановления Правительства РФ № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В частности, оценка жилого помещения была проведена без привлечения специалистов Роспотребнадзора, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, обследование или специальные замеры комиссией не проводились, осмотр проводился только визуально.

В защиту семьи прокурором направлено исковое заявление в Сапожковский районный суд о признании отказа незаконным и требованием о выплате средств материнского капитала.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение вступило в законную силу.