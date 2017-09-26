Земли нижегородского собственника в Рязанской области поросли травой

Как сообщает прокуратура Рязанской области, в Кадоме прокуроры обнаружили участки из земель сельскохозяйственного назначения, не используемые собственниками.

Специалисты установили, что три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Кадомского района, принадлежащие на праве собственности ООО «Плодородие», зарегистрированному в Нижегородской области, с 2011 года не используются для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

В отношении директора предприятия возбуждено 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Ответственность по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений, прокурором района в адрес директора организации внесено представление.