В Рязани ремонтируют теплотрассу

Сегодня на Куйбышевском шоссе в Рязани прошло выездное рабочее совещание по вопросам реализации проекта капитального ремонта объекта и замены участка теплотрассы. В нем приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев, замглавы администрации областного центра Андрей Ульянов, руководители и специалисты управления благоустройства города и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подрядной организации.

Как сообщил представитель подрядчика генеральный директор ГК «Веллком» Сергей Попов, в настоящее время полностью завершены работы по подготовке участка, на котором будет выполняться замена трубопровода, на 90 процентов выполнено устройство траншеи. Исключение составили только три проезда к предприятиям, которые временно оставлены для технического доступа к ним. По его словам, в настоящее время началась активная фаза работ по укладке трубопровода – уже уложено порядка 30 процентов от общего объема работ, предстоит уложить еще около 1 200 п.м. трубы в двухтрубном измерении.