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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани на два дня перекроют автомобильное движение по Куйбышевскому шоссе

17:08 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ по переврезке нового участка теплотрассы с последующим обустройством перехода через дорогу на Куйбышевском шоссе, с 20.00 15 сентября до 6.00 18 сентября будет перекрыто движение автомобильного транспорта от перекрестка с улицей Трудовой до дома №29 по Куйбышевскому шоссе в районе завода металлоконструкций. Соответствующие информационные щиты со схемами объезда заблаговременно будут установлены.

Предварительная схема объезда предполагает, что при движении по улице Циолковского транспортный поток будет направляться на проезд Яблочкова, далее по улице Зубковой на Восточную окружную дорогу, через платный путепровод, с владельцами которого достигнута договоренность об организации движения в этот период на бесплатной основе. Автовладельцам, которые будут следовать из Железнодорожного и Московского районов Рязани в восточном направлении, предлагается двигаться по Михайловскому шоссе, далее выходить на Южную окружную дорогу, тем самым объезжая закрытый для ремонта участок Куйбышевского шоссе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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