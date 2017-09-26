В Рязани пройдет V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»

V спортивно-массовый фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017» пройдет 9 сентября на площади Победы перед Муниципальным культурным центром в Рязани, сообщает сайт администрации областного центра. Ожидается, что в этом году участие в фестивале примут порядка 120 баскетбольных команд из нескольких регионов России. Фестиваль приурочен к Году экологии.

Участники фестиваля будут соревноваться в нескольких возрастных категориях. В программе также запланирован семейный турнир 3х3 и турнир «ELITE GROUP» с денежным призовым фондом. В этом году, в связи с включением стритбола в олимпийскую программу, на фестивале «Железка Streetball Challenge» спортсмены старших групп будут играть по измененным правилам. Начало соревнований в 10.00.

Одновременно с соревнованиями по стритболу на площадке перед МКЦ будет работать площадка, на которой граждане смогут подтянуться в рамках Всемирного дня подтягиваний. Гостей спортивного праздника также ожидают игры и викторины, связанные с охраной окружающей среды.