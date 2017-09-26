Состоялась встреча главы рязанского региона Николая Любимова с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

На встрече шла речь об укреплении всестороннего взаимодействия, совместных планах по развитию Рязанской и Тульской областей, работе по реализации приоритетных задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным.

Глава региона Николай Любимов поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ЦФО за участие в значимых для региона событиях, в том числе открытии детского технопарка «Дружба» и церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Тульской областью, а также за оказываемую поддержку в решении многих вопросов. «Тульская область для нас очень значимый сосед», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что Рязанская область планирует активно взаимодействовать с Тульской областью, в первую очередь по обмену положительным опытом в разных направлениях. «Общение регионов в рамках ЦФО дает возможность проще, быстрее и эффективнее решать проблемные вопросы, развивать экономику», – отметил Николай Любимов. Глава региона заверил, что будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в рязанском регионе, социальное благополучие людей.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил, что улучшение качества жизни людей, сбережение населения – задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. «Соглашение между Рязанской и Тульской областью очень важно. Можно обмениваться опытом, товарами и услугами, делать все возможное, чтобы бизнес совместно работал, люди жили в комфортных условиях», – сказал Александр Беглов. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО пожелал главам регионов успехов в дальнейшем сотрудничестве.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что рязанский регион в последнее время демонстрирует положительную динамику. По его словам, программа социально-экономического развития региона во многом схожа с программой Тульской области. «Мы видим большие позитивные шаги, которые происходят в Рязанской области, в том числе в развитии образования, здравоохранения и очень важного аспекта – оказания первичной медпомощи, – сказал Алексей Дюмин. – Соглашение – это залог нашего тесного взаимодействия по многим приоритетным точкам». Губернатор Тульской области отметил, что особый акцент в совместной работе с рязанским регионом будет сделан на создании

благоприятного климата для инвесторов, развитии промышленного производства, малого и среднего бизнеса. Алексей Дюмин поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова за пристальное внимание к насущным проблемам регионов и большую поддержку в реализации поставленных федеральным центром задач.

Источник: сайт правительства Рязанской области