Нити Арена
17:41 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
141

В Рязанской области вне места прописки проголосуют более 5 тысяч избирателей

17:42 / Выборы

Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев. Он рассказал, что в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года в регионе 5112 человек подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации.

В последние же пять дней перед выборами тем избирателям, кто решил голосовать по месту нахождения, оформляют заявления несколько иного вида, со специальными марками. За два дня, 5-6 сентября, в Рязанской области оформлено 177 таких заявлений

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы