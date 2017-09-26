В Рязанской области вне места прописки проголосуют более 5 тысяч избирателей

Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев. Он рассказал, что в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года в регионе 5112 человек подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации.

В последние же пять дней перед выборами тем избирателям, кто решил голосовать по месту нахождения, оформляют заявления несколько иного вида, со специальными марками. За два дня, 5-6 сентября, в Рязанской области оформлено 177 таких заявлений