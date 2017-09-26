На завтрашнем фестивале на Почтовой рязанцы могут записать видеообращение о выборах

Уже четвертую пятницу подряд в рамках фестивального лета «Встречи на Почтовой» будет проходить информационно-просветительская акция «Выборы 2017 – это мои выборы!».

На площадке, организованной облизбиркомом, установлена «Кабина сопричастности», где все желающие могут высказаться по теме «Выборы 2017 – это мои выборы!». Выступления записываются на видеокамеру, и затем наиболее интересные из них выкладываются на образовательный портал Избирательной комиссии Рязанской области в сети Интернет moiwibori.ru. На выходе из «Кабины» каждый, кто высказался о выборах, получает значок «Выборы 2017 – это мои выборы!».

На площадке работает несколько волонтеров в футболках с надписью «Выборы 2017 – это мои выборы!». Волонтеры приглашают прохожих посетить «Кабину сопричастности», раздают горожанам информационные листовки и буклеты.

В пятницу, 8 сентября, «Кабина сопричастности» откроется на Почтовой в 18.00, одновременно с началом молодежного праздника «Привет, студент!», которым завершится «Фестивальное лето».

Сегодня значки с символикой акции получили на заседании облизбиркома все пришедшие члены комиссии.