В Рязани отремонтировали дороги еще на двух улицах

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани сдали в эксплуатацию после ремонта 20 участков улично-дорожной сети, в том числе два новых объекта на улицах Разина и Трудовой. Еще на 12 участках подрядные организации выполняют строительно-монтажные работы.

Таким образом, с начала дорожно-ремонтной кампании этого года в областном центре полностью завершены работы на участках дорог по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии (нечетная сторона), Большой (на участках ремонта и капитального ремонта дорожного полотна), 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Трудовой, а также на проезде Речников, Первомайском проспекте, Северном и Южном переулках, Старообрядческом проезде, на участках автомобильных дорог от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, улицы Бирюзова от улицы Станкозаводской до Интернациональной, улицы Высоковольтной от улицы Весенней до улицы Дзержинского.

Работа продолжается на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, 7-м Мервинском проезде, на улице Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского.

С 4 по 6 сентября специалисты ликвидировали ямы на дорогах по улицам 2-й Дачный переулок, Луковская и Октябрьский городок. Площадь работ составила более 140 кв. метров. Помимо этого, за эти дни выровняли профиль участка автодороги от улицы Покровской до федеральной трассы М-5 «Урал».