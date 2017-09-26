В Рязанской области директору транспортного предприятия, укравшему топливо у собственной организации, назначили огромный штраф

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении директора одного из транспортных предприятий. Как сообщает сайт Рязанского областного суда, мужчину признали виновным в хищении в крупном размере чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как установил суд, в марте, апреле и мае прошлого года директор транспортного предприятия, занимаясь доставкой дизельного топлива, принадлежащего ООО, завладел вверенным ему и находящимся в его ведении топливом, в результате чего причинил обществу ущерб в крупном размере.

Суд признал подсудимого виновным в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, и, учитывая ряд смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей.

Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.