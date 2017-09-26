В Рязанской области домам-интернатам для престарелых и инвалидов оказывается квалифицированная поддержка

О том, как строится эта работа, шла речь на заседании комиссии при правительстве Рязанской области по вопросам модернизации системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов.

В разговоре приняли участие заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Напомним, что сейчас в Рязанской области реализуется пилотный проект по внедрению в работу учреждений новых методик по уходу за тяжелыми больными. Денис Боков поблагодарил специалистов фонда «Старость в радость» за активную работу. Он, в частности, подчеркнул, что благотворителями было дополнительно привлечено 54 специалиста, которые теперь трудятся в стационарных учреждениях области.

«С начала года обучение на семинарах регионального и федерального уровня прошли руководители всех домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 5 врачей, 5 старших медсестер и 120 санитаров», – отметил Денис Боков.

Он обратил внимание на то, что за время реализации проекта проведено обследование 185 проживающих для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 14 пожилым людям сделаны операции на глаза.

«Впервые в Рязанской области был проведен международный волонтерский лагерь, – рассказал Денис Боков. – В его рамках 16 волонтеров из Рязанской области, Москвы, Чехии и Японии общались с маломобильными проживающими Шиловского дома-интерната, организовывали их досуг. Волонтеры помогали и в благоустройстве территории учреждения».

По словам Елизаветы Олескиной, в рамках проекта приобретается медицинское оборудование и мебель, а также проводится ремонт домов-интернатов, привлекаются волонтеры.