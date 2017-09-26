Молодым избирателям Рязани рассказывают о предстоящих выборах

В четверг, 7 сентября, в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани молодежи рассказали о предстоящих выборах. На встречу под названием «Выборы? Хочу все знать!» пригласили студентов 1 курса Рязанского медицинского колледжа

Главный библиограф информационно-библиографического отдела Светлана Васильева подробно остановилась на ресурсе Избирательной комиссии Рязанской области в сети Интернет – «Образовательный портал» moiwibori.ru. Далее консультант Избирательной комиссии региона Юрий Абрамов, отвечая на вопросы ребят, рассказал о предстоящих выборах губернатора Рязанской области, а также о мероприятиях, проводимых для молодых избирателей в преддверии Единого дня голосования. Дополнила встречу книжная выставка «Выбираем будущее».

В заключение студенты смогли принять участие в викторине «Я иду на выборы». А затем всем присутствующим были вручены значки «Выборы 2017 – это мои выборы!».