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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Молодым избирателям Рязани рассказывают о предстоящих выборах

18:04 / Выборы
Молодым избирателям Рязани рассказывают о предстоящих выборах

В четверг, 7 сентября, в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани молодежи рассказали о предстоящих выборах. На встречу под названием «Выборы? Хочу все знать!» пригласили студентов 1 курса Рязанского медицинского колледжа

Главный библиограф информационно-библиографического отдела Светлана Васильева подробно остановилась на ресурсе Избирательной комиссии Рязанской области в сети Интернет – «Образовательный портал» moiwibori.ru. Далее консультант Избирательной комиссии региона Юрий Абрамов, отвечая на вопросы ребят, рассказал о предстоящих выборах губернатора Рязанской области, а также о мероприятиях, проводимых для молодых избирателей в преддверии Единого дня голосования. Дополнила встречу книжная выставка «Выбираем будущее».

В заключение студенты смогли принять участие в викторине «Я иду на выборы». А затем всем присутствующим были вручены значки «Выборы 2017 – это мои выборы!».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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