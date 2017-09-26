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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В ближайший год все поликлиники Рязанской области станут «бережливыми»

18:05 / Здоровье
Автор фото: Людмила Иванова | В ближайший год все поликлиники Рязанской области станут «бережливыми»
Фото: Людмила Иванова.

В детской поликлинике № 7 города Рязани вчера состоялась презентация проекта «Смарт-поликлиника». Были продемонстрированы первые результаты внедрения в работу этого лечебного учреждения элементов бережливого производства. Суть первых проведенных преобразований – максимально приблизить медпомощь к маленьким пациентам, создать комфортные условия пребывания в поликлинике родителей с детьми. Внедрение бережливых технологий в работу детской поликлиники № 7 (а вместе с ней и поликлиники № 6, обслуживающей взрослое население) стартовало четыре месяца назад. И сегодня были подведены промежуточные итоги этой работы.

Что конкретно удалось сделать? Во-первых, были разведены потоки здоровых и больных детей, которых принимает отдельный врач. Во-вторых, оптимизирована работа регистратуры так, чтобы взрослые и дети подолгу не стояли в очереди. При этом более широко теперь используется возможность электронной записи без посещения регистратуры. Появился так называемый единый талон медосмотра, по которому прохождение нескольких врачей займет не более полутора часов. В-третьих, в поликлинике введен электронный документооборот, благодаря которому все процессы идут быстрее, и врач, избавленный от лишней бумажной работы, может больше времени уделить маленькому пациенту и общению с его родителями.

Принявший участие в презентации проекта «Смарт-поликлиника» министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, сказал, что опыт внедрения элементов бережливого производства по типу того, как это сделано в рязанских поликлиниках № 6 и № 7, будет распространяться на другие лечебные учреждения. В ближайшее время перестройка в работе ожидает еще десять поликлиник Рязани, а в дальнейшем все поликлиники области должны стать «бережливыми».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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