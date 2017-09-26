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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани завершилась международная научно-практическая конференция «Эхо Русской Америки: историко-культурное наследие»

18:08 / Культура
В Рязани завершилась международная научно-практическая конференция «Эхо Русской Америки: историко-культурное наследие»

Конференция была приурочена к 150-летию перехода Аляски под юрисдикцию США.

Организаторы форума – Российская академия наук, Правительство Рязанской области, Рязанский государственный университет им С.А. Есенина и Рязанское областное отделение Русского географического общества. Ученые и эксперты из России и Америки обсудили исторические, естественно-научные, филологические и социологические аспекты наследия Русской Америки. Участие в конференции принимали студенты, школьники, краеведы и православные паломники из штата Аляска.

С 4 по 6 сентября участники конференции выступали с докладами в конференц-зале РГУ, встречались с вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства Рязанской области Сергеем Филимоновым, побывали на экскурсии в Пронском и Старожиловском районах, где посетили места, связанные с жизнью выдающихся исследователей Русской Америки Лаврентия Загоскина и Василия Головнина.

6 сентября участники конференции совершили поездки в Кадомский и Ермишинский районы. Они почтили память первого православного святого в Северной Америке Германа Аляскинского. В Милостиво-Богородицком монастыре прошел молебен в память о преподобном Германе (в миру Егор Попов). Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий освятил поклонный крест в честь святого и памятную доску, установленную на стене Преображенского храма, в котором в отрочестве и юности молился будущий креститель Аляски.

На встрече с местными жителями выступили самодеятельные народные коллективы Кадома и группа американских паломников. Русские народные песни и пляски сменялись танцами и песнями коренных народов Аляски. Кульминацией этого концерта стала импровизация – совместный номер – алеутский танец чайки под гармонь, на который гости из Америки пригласили кадомских девушек. На встрече с жителями поселка был показан фильм о св. Германе «Креститель Русской Америки» производства Рязанского областного отделения РГО и студии «Инноко филмз».

Перед возвращением в Рязань участники конференции заехали в Ермишинский район и совершили омовение в Токмаковском святом источнике.


Фото Виктора Шляхина

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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