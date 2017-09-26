Нити Арена
17:39 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
170

Глава Скопинского района встретился с представителями диаспор

18:14 / Общество
Глава Скопинского района встретился с представителями диаспор

Сегодня, 7 сентября, в здании администрации Скопинского района состоялась встреча представителей различных диаспор, проживающих на территории муниципалитета, с главой администрации Скопинского района Александром Боковым.

В рамках встречи присутствующие подвели итоги прошедшего фестиваля национальных культур, который состоялся в Успенском сельском поселении, и наметили планы на будущий год. Александр Иванович подчеркнул, что нужно как можно чаще проводить совместные мероприятия, где будут задействованы и объедены люди разных национальностей.

В процессе беседы поднимались вопросы различного характера, касающиеся бытовой сферы, житейских отношений и равенства всех национальностей в обществе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области домам-интернатам для престарелых и инвалидов оказывается квалифицированная поддержка

В Рязанской области директору транспортного предприятия, укравшему топливо у собственной организации, назначили огромный штраф

Земли нижегородского собственника в Рязанской области поросли травой

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы