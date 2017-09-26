Глава Скопинского района встретился с представителями диаспор

Сегодня, 7 сентября, в здании администрации Скопинского района состоялась встреча представителей различных диаспор, проживающих на территории муниципалитета, с главой администрации Скопинского района Александром Боковым.

В рамках встречи присутствующие подвели итоги прошедшего фестиваля национальных культур, который состоялся в Успенском сельском поселении, и наметили планы на будущий год. Александр Иванович подчеркнул, что нужно как можно чаще проводить совместные мероприятия, где будут задействованы и объедены люди разных национальностей.

В процессе беседы поднимались вопросы различного характера, касающиеся бытовой сферы, житейских отношений и равенства всех национальностей в обществе.