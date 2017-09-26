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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области вынесли приговор двум иностранцам и жительнице Скопина

18:19 / Общество
В Скопине они пытались продать наркотики

Оглашен приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Таджикистан и жительницы г. Скопина, сообщает сайт Рязанского областного суда. Граждан обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере организованной группой.

Как установил суд, гражданин Республики Таджикистан, проживающий в Скопине, решил заняться сбытом наркотиков. К этому он привлек свою сожительницу и знакомого, также являющегося гражданином республики Таджикистан. Наркотическое средство они должны были сбывать напрямую покупателям и через «тайники-закладки», а сам организатор должен был координировать деятельность участников организованной группы.

Довести преступление до конца членам преступной организации помешали полицейские. Скопинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание организатору группы в виде 7 лет лишения свободы, его знакомому в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания обоими в колонии строгого режима. Женщине дали 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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