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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Готовность региона к осенне-зимнему периоду обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области

18:21 / Общество

Как сообщает сайт регионального правительства, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев провел заседание КЧС и ОПБ при правительстве области. В работе заседания, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, правоохранительных структур, муниципальных образований области, предприятий энергетического комплекса.

На заседании говорили о готовности региона к осенне-зимнему периоду. Выступающие отметили, что в регионе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду идет ремонт жилищного фонда, котельных, тепловых, электрических и водопроводных сетей, замена оборудования, создается запас топлива, материалов и оборудования. В настоящее время готовность объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства региона к отопительному периоду составляет 84 процента. Алексей Тюменев обратил внимание собравшихся на необходимость качественного и своевременного проведения всех работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В ходе заседания речь также шла о развитии комплексной системы экстренного оповещения населения на случай ЧС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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