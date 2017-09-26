Рязанская область получит 24 автомобиля скорой медицинской помощи и 10 школьных автобусов

Соответствующие распоряжения подписаны председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, в 2017 году Правительством РФ из резервного фонда направлены бюджетные ассигнования на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для субъектов РФ.

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ Рязанской области выделено 24 автомобиля скорой медицинской помощи и 10 школьных автобусов. Транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.

По словам главы региона Николая Любимова, пополнение автопарка учреждений здравоохранения существенно повысит качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах. «Для региона это очень хорошее подспорье, мы сможем заменить устаревший транспорт и направить новые машины в те больницы, где в этом есть потребность», – подчеркнул Николай Любимов. Он добавил, что получение партии современных школьных автобусов позволит повысить безопасность и надежность доставки детей из сельских районов к месту учебы.

Источник: сайт правительства Рязанской области