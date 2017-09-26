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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава рязанского региона Николай Любимов побывали в НИИ пчеловодства

19:59 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава рязанского региона Николай Любимов побывали в НИИ пчеловодства
Фото: Александр Королев.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов посетил Научно-исследовательский институт пчеловодства в г. Рыбное сегодня в рамках рабочей поездки в Рязанскую область. Александра Беглова сопровождали глава региона Николай Любимов и главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев.

Научно-исследовательский институт пчеловодства занимается научным обеспечением отрасли пчеловодства. Здесь проводят исследования биологии пчелиной семьи и продуктов пчеловодства, селекцию, изучение медоносной базы, стандартов и требований качества продукции. Кроме того, в институте проводятся научные опыты, разрабатывается кормовая база для пчел, воспроизводят пчелиных маток, занимаются сохранением приокского породного типа пчел. В этом году институт пчеловодства отметит 87-летие с момента основания. Деятельность учреждения очень востребована. Сегодня рязанский институт пчеловодства сотрудничает и проводит совместную научно-исследовательскую работу как с российскими, так и зарубежными центрами пчеловодства стран СНГ, Казахстана, Китая, Сербии, Венгрии.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава региона Николай Любимов ознакомились с экспозицией музея пчеловодства, который находится при институте, и продегустировали рязанский мёд. Экскурсию по музею гостям провела директор института Лилия Бурмистрова. Александр Беглов и Николай Любимов отметили хорошую научную базу учреждения и большой вклад института в развитие отрасли пчеловодства. По завершении экскурсии полпред Президента РФ в ЦФО оставил запись в книге почётных гостей, где пожелал успехов в работе научному учреждению на благо России.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 сентября 2017 года
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