Рязанский регион и Калужская область укрепляют взаимодействие в сфере культуры

Сегодня в регионе побывала калужская делегация

Министр культуры и туризма области Виталий Попов ознакомил гостей с работой профильных учреждений. В состав делегации, которую возглавил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, вошли представители ведомства, руководители ведущих учреждений культуры региона.

Поездка организована в рамках Соглашения о сотрудничестве между Рязанской и Калужской областями, заключенного в августе 2017 года. Делегация ознакомилась с работой библиотеки им. Горького, театра кукол, филармонии, побывала в Рязанском Кремле, в гостинице «Старый город», комплексах «В некотором царстве» и «Окская жемчужина», туристско-информационном центре.

Ранее рязанская делегация также посетила Калугу, где ознакомилась с работой учреждений культуры и туристическими объектами. Так, в Калуге с большим успехом прошел концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра. В Рязани сегодня состоялось выступление Калужского молодежного симфонического оркестра им. Святослава Рихтера под руководством заслуженного артиста России Александра Гиндина. В концерте принял участие известный юный пианист Александр Доронин. Оркестр исполнил произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. В состав коллектива входят студенты и выпускники ведущих музыкальных вузов ЦФО.

Отвечая на вопросы журналистов, министр культуры и туризма области Виталий Попов отметил, что реализация совместных проектов уже начата. «Мы обсудили большой спектр вопросов. В наших планах – обмен детскими группами, творческими, театральными концертными коллективами. В перспективе мы ожидаем рост турпотока из Калуги в Рязань и из Рязани в Калугу», – сказал Виталий Попов.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов подчеркнул, что посещение рязанского региона произвело на него хорошее впечатление. «Мы сегодня успели посмотреть далеко не все учреждения культуры, хотелось бы увидеть больше. Мы понимаем, что есть чему поучиться у коллег из сферы культуры и туризма Рязанской области. Мы рады, что у нас налаживаются такое конструктивное взаимодействие. Есть направления, по которым мы можем конструктивно сотрудничать, обмениваться опытом», – отметил Павел Суслов. По его словам, планируется создать общий проект «Рязанские выходные на Калужской земле и Калужские выходные на Рязанской земле», активизировать обмен туристическими группами. «Нас связывает К.Э. Циолковский, и мы будем рады, если дети из Рязанской области будут к нам приезжать и знакомиться с историей развития космоса, увидят музей истории космонавтики, дом, где жил ученый. А мы с удовольствием привезем детей из Калужской области, чтобы ознакомить с есенинскими местами. Думаю, что за этим большое будущее», – подчеркнул Павел Суслов.

Источник: сайт правительства Рязанской области