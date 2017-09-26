Мастер графики

В Рязанском художественном музее начала работу выставка Альберта Мотина

На выставке представлено около 50 произведений. Экспозиция знакомит с графическими работами художника, созданными на всем протяжении его творчества. Альберт Мотин активно работал в линогравюре, создавал гуаши, акварели, многие рисунки выполнены углем, карандашом, сангиной, пастелью. На выставке представлены произведения, выполненные в жанрах портрета и пейзажа.

Его пейзажи отличает масштабность, в них как бы стерта граница между небом и землей, что позволяет зрителю погрузиться в пространство произведения. Особо стоит отметить портреты, создавая которые, Мотин умело выделяет главное в человеке, отказывается от второстепенного, уверенно «лепит» форму, «рисует» характер.

Сложившись как профессионал в середине 1960-х годов, А.Н. Мотин многим обязан эстетике «сурового стиля», которая угадывается в мужественной и точной пластике его искусства. Но в то же время художник часто выступал и тонким лириком. Как всякий настоящий художник, он создал свой мир, отличающийся особой силой чувства и выражения.

Альберт Николаевич Мотин родился в 1937 году в городе Спасске Рязанской области. Детство провел в деревне Семчино, недалеко от Рязани. В 1955 – 1960 годах обучался на педагогическом отделении Рязанского художественного училища. В 1964–1971 годах учился в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (факультет станковой графики, мастерская Е.А. Кибрика). После возвращения в Рязань работал в художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С 1978 года – член Союза художников СССР, участник всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставок. В 1991 году основал в Рязани галерею современного искусства «Альберт-галерея».