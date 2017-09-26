В дубовой роще между селами Коростово и Заокское рязанцы пили молоко, наряжали коров и от души радовались празднику

Повод для веселья был подходящий – IV региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся ко...». Родившийся по инициативе администрации Заокского сельского поселения Рязанского района, фестиваль за два года стал важным событием для всей области в развитии внутреннего туризма и сельхозпредпринимательства.

Молочная биржа

Площадка, на которой крупнейшие региональные производители охотно представили продукты для дегустации и продажи, была, пожалуй, самой популярной у гостей фестиваля. Очередь у палаток с молоком, кефиром, ряженкой и творогом как образовалась еще ранним утром, так почти до вечера и не «таяла». А, как известно, спрос – это показатель качества. Пытаюсь возразить заместителю начальника отдела культуры и туризма Рязанского района Сергею Иванцову, мол, эти продукты и в магазине, и на ярмарке, и на рынках Рязани продаются. Там за ними, конечно, очередь выстраивается, но не такая протяженная. А он мне говорит, что на природе все эти продукты гораздо вкуснее потреблять. Я решил проверить, и уже через полчаса был в этом настолько убежден, продегустировав полтора десятка различных наименований молочной продукции, что оставил у продавцов довольно значительную часть своего месячного заработка. Зато в холодильнике у меня теперь свежая сметанка, творожок, сыр из козьего молока необыкновенного вкуса, а еще кефир, творожный рулет с зеленью и запеканка, которую до холодильника мне не суждено было донести. Прав оказался Сергей Петрович Иванцов – на природе аппетит отменный.

– Первый и второй фестивали мы проводили на стадионе села Заокского, – говорит заместитель начальника отдела культуры и туризма, а также заместитель начальника отдела развития предпринимательства Рязанского района Сергей Иванцов. – Третий, уже в ранге регионального, решили провести в дубовой роще у села Коростово, и всем это место очень понравилось. Права на организацию администрация Рязанского района передала правительству региона, а мы теперь только помогаем. Нам уже с первого фестиваля стало ясно, что он будет развиваться и набирать популярность. Жители Рязани охотно интересуются сельской жизнью. Они хотят знать, как нужно кормить коров, чтобы животные давали больше молока, чем полезно молоко для организма человека, какие продукты можно делать из молока. На фестивале горожане не только получили ответы на свои вопросы, но и, попробовав продукты, испытали наслаждение от еды. Товаропроизводителям фестиваль дарит шанс показать возможности своего бизнеса, заявить о себе на рынке реализации молока и молочных продуктов.

Жительница села Коростово Татьяна Половнева успевает не только творог покупателям взвешивать, но и с коллегами общается. Мне рассказала, что держит в хозяйстве трех коров, а из молока делает творог, запеканку, сыр и еще много разных вкусняшек.

– Мне в этом помогает вся семья, – говорит Татьяна Анатольевна. – Самое трудное для нас – реализация продукции. Бывает, что в Москву возим, в Рязани на рынках торгуем. Частные заказы у нас есть. А вот этот фестиваль для всех, кто занимается домашним животноводством, – настоящий праздник. Вот видите, мы здесь и веселимся, и рецептами друг с другом делимся, и товар вон как расходится, едва успеваем подвозить.

Дефиле коров

В этом году организаторы праздника изменили правила игры на самой зрелищной фестивальной площадке. Теперь коров для участия в дефиле наряжают не их хозяева, а сборные команды желающих поучаствовать в этом увлекательном процессе (списки составлял туристский информационный центр). И коровы здесь теперь не с частных подворий, одна упитаннее другой, как было раньше, а из хозяйства – все как одна поджарые. По замыслу организаторов команды, за отведенные несколько минут команды должны сплести для коровы наряд из подножного корма и растущих на лугу цветов.

– Мы придумали венок из цветов неярких тонов, – говорит участник конкурса Сергей Павлович Осадчий. – В нем зеленые и синие тона, и они не пугают корову. Если корова спокойная, она дает больше молока и жирность продукта будет выше.

Успешнее других справилась с заданием команда, в составе которой были представители территориального общественного самоуправления города Рязани. Они проявили упорство и фантазию, создав буквально фитопроизведение искусства.

– Мы любим фестивали, где можно проявить свое творчество, – говорит Галина Николаевна Тарасова. – Мы привыкли проявлять инициативу и все всегда делаем красиво. Теперь от коровы, которую мы нарядим, глаз не отвести.

Наряды буренок оценил и посетивший фестиваль глава региона Николай Любимов. На празднике побывали член Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители Рязанского района, представители предприятий АПК, студенты, школьники, многочисленные гости из муниципальных образований Рязанской области и соседних регионов.

Господдержка – надежное подспорье

Фестиваль главе региона не только понравился, Николай Викторович с него уезжать не хотел. Сказал добрые слова в адрес организаторов и участников со сцены на церемонии открытия, прошелся по торговым рядам, пообщался с людьми, отведал молока.

– Веселая, душевная обстановка, да еще и такая продукция, – делится впечатлениями Николай Любимов. – Здорово, однозначно. Продукты натуральные, очень свежие, вкусные. При определенной раскрутке люди поедут сюда из других регионов. Наши животноводческие предприятия работают неплохо. Я на многих из них уже побывал. У нас по молоку в этом году на 5,7 процента увеличение по надоям, поэтому, я считаю, мы будем обязательно развивать животноводство, потому что в нем заложен потенциал развития сельского хозяйства. Мы еще на 60 процентов, я имею в виду Россию в целом, пока завозим молоко из-за границы. И потенциал, и реальная тенденция роста есть у нас, поддержка тоже оказывается. Работа, в первую очередь, рассчитана на то, чтобы товаропроизводители начали пользоваться государственной поддержкой. В этом году у нас в бюджете было заложено 60 миллионов рублей только на поддержку фермерских хозяйств. Из них выбрали всего 10 миллионов рублей. Почему-то не хотят товаропроизводители пользоваться господдержкой. Либо документы обременительно составлять, либо еще какие-то причины. Будем разбираться с этим. Мы не должны снижать поддержку. Будем оказывать небольшим сельхозпредприятиям необходимую помощь, чтобы они могли воспользоваться бюджетными средствами на развитие своего дела.

Инициатор проведения I фестиваля «За рекой пасутся КО…», глава администрации Заокского сельского поселения Нина Ивановна Судачкова рассказала Николаю Любимову об истории фестиваля и о том, что люди стали теперь активнее развивать домашнее животноводство. В этом году в поселении сельское стадо увеличилось на 15 буренок.