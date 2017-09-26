Память. Созидание. Добро

Участница всероссийского молодежного форума «Таврида» из донецкого Енакиева – о жизни, труде и творчестве

31 августа в Крыму завершился форум «Таврида», ежегодно объединяющий талантливую молодежь со всей России. Последняя, восьмая, смена была посвящена журналистике. Встречи с такими мэтрами, как главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и депутат Государственной Думы, телеведущий Петр Толстой, занятия в профильных школах, совместное творчество во время деловой игры – смена получилась насыщенной даже по журналистским меркам! А дополнили ее и рассказали о важных социальных проектах эксперты Общероссийского народного фронта.

В этой атмосфере дружелюбия и творчества каждому хотелось перезнакомиться со всеми. Но, конечно, ближе всего подружились члены небольших групп – «пятнашек» – мои 14 ребят и наш волонтер стали мне очень близки. И именно в нашей «пятнашке» оказалась девушка, чья жизнь и работа проходят в совершенно особом режиме. Юлия Скубаева приехала на форум из Енакиева, города в Донецкой области, которая теперь стала Донецкой Народной Республикой. Она рассказала об ощущении единства с Россией, молодежных волонтерских проектах у себя дома и о том, как «Таврида» поможет сделать лучше медиапространство в ДНР.

Жизнь у дымящейся границы

– Расскажи, пожалуйста, Енакиево – твоя родина или ты родилась в другом месте?

Ю.С. – Я из Сургута. Енакиево – родина моего папы, и, когда мне исполнилось пять лет, мы всей семьей переехали туда.

– Какие события из всей твоей жизни в Енакиево запомнились тебе больше всего?

Ю.С. – Ох, это отнюдь не фейерверки… Это мина, которая светится на излете в небе. Это понимание, что ты уже умеешь определять, из какого вида оружия был выпущен боеприпас, предназначенный именно тебе. Было очень больно почувствовать, что страна, которую ты еще недавно строил, желает тебе смерти.

– Каковы твои первые воспоминания о расколе страны, конфликтах, дальнейшем образовании ДНР и ЛНР? Были ли попытки извне обманывать твоих земляков – и как вы этому противостояли?

Ю.С. – Все началось с трагедий в Славянске и Одессе. Всю информацию мы узнавали из Интернета, и на улицах наших городов начались митинги против этого беспредела. В голове не укладывалась мысль, что может развязаться война. Очень помогали жители тех стран, в которых подобные конфликты уже происходили: Сербия, Приднестровье. Они давали нам через Интернет дельные советы, как пережить все это.

Перед войной я работала секретарем в фирме, которая оформляла документы по приватизации земельных участков. Меня в то время незаконно уволили, я обращалась во всевозможные инстанции и выиграла суд, но восстановиться не успела, так как военные действия уже начались. Первые беженцы, как оказалось, – предприниматели, вот мой работодатель и сбежал…

Однажды я пошла в магазин и увидела мертвый город. Ни одного человека – все сидят в подвалах. Тишина, только временами свистят снаряды. Пролетит – сердце замирает от страха, и ты падаешь в первые попавшиеся кусты. За тридцать минут по пути до магазина вся твоя жизнь проплывает перед глазами. А в магазине – только майонез. Денег нет. Банки закрыты. Позже объединившиеся общественники привезли первый благотворительный хлеб. Но многие от голода не могли самостоятельно дойти до пунктов раздачи, а другие падали в обморок в очереди.

Так получилось, что моя общественная деятельность началась именно в это страшное время. Я училась танцевать степ, и наш коллектив принял участие в благотворительном концерте в помощь детям Славянска в Макеевке.

Ужас коснулся всех

– Есть ли среди твоих знакомых, близких люди, морально и физически пострадавшие из-за этой войны? Возможно, кто-то получил инвалидность, лечится, уехал в другую страну?

Ю.С. – Пострадали все – кто больше, кто меньше. Мой одноклассник погиб от снаряда, разорвавшегося на заправке. Сестра другого одноклассника лишилась ноги. Многие, кого я знала, уехали жить в Россию.

В 2014 году над нашим городом летали снаряды. Для многих было открытием, что между городами Кировское и Юнокоммунаровск на украинской стороне воюют наемники из Польши, Прибалтики, Канады, США и других стран. А сейчас меня очень огорчает, что в России кто-то считает конфликт на Донбассе внутренним. Не повторяйте ошибок украинцев: рассуждайте сами, а не просто следуйте за высказываниями безответственных политиков. Многие из тех ребят, которые стояли на защите шахты «Юный коммунар», не успели пожить на этом свете. У них в руках были только коктейли Молотова, а у наемников – современная боевая техника. Россиянам надо знать и помнить об этом. А еще – что все мы в Донбассе ощущаем себя русскими.

– Если сравнивать ситуацию в твоем городе в 2014 году и сейчас, что стало лучше, а что хуже? Насколько вам помогают периодически вводимые перемирия?

Ю.С. – Перемирия работают двояко. Есть города, где о войне напоминают только комендантский час и люди в форме. А где-то до сих пор живут в подвалах… В Енакиеве нас информируют о военной ситуации каждый день, и мы, увы, постоянно узнаем о погибших мирных жителях…

Но, конечно, с 2014 года многое изменилось. Наши ребята отстояли Углегорск, Дебальцево, Иловайск, Аэропорт и другие населенные пункты. Люди возвращаются домой, открываются новые предприятия. У нас есть надежда на светлое будущее, и каждый старается приложить к этому усилия. Молодежь занимается волонтерской деятельностью, разрабатывает социальные проекты. И взаимоотношения «власть – общество» не похожи на те, что были в Украине.

«Донбасский Арбат» и тазики вместо барабанов

– Расскажи, пожалуйста, подробнее о своей общественной работе.

Ю.С. – В ДНР есть крупная молодежная организация ОО «Молодая Республика», и в 2015 году я стала ее активистом, а в 2016-м – руководителем городского отделения. Также два года подряд я курирую акцию «Бессмертный полк» в Енакиеве: мы с коллегами проводим информационную работу, помогаем с фото и транспарантами.

Но, пожалуй, главным достижением этого года для нашего отделения стал фестиваль «Донбасский Арбат». Он состоял из восьми площадок: «Отдам даром», «Фестиваль смеха», «Музыкальный микс», «Поэтический слэм» и других. Наша молодежь организовала этот праздник самостоятельно, по собственной инициативе, с минимумом вложений. Правда, с музыкальной аппаратурой трудно: вместо барабанов артисты используют тазики и педаль с чемоданом. Но мы будем развивать проект, и в следующем году планируем сделать его республиканским.

Сейчас я руковожу инициативной молодежной группой города Енакиево при Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР. Также я возглавляю проект «Журналист»: вместе мы создаем единое молодежное информационное пространство в республике, и уже 70 человек попробовали создавать различные материалы. А основная моя занятость – в газете «Енакиевский рабочий».

«Таврида» мотивирует

– Как ты узнала о форуме «Таврида»? Что почувствовала, когда узнала, что тебя приняли?

Ю.С. – О форуме мне рассказали сотрудники министерства молодежи. Я подала заявку, и подтверждение стало приятной неожиданностью. Мне повезло добраться в Крым и обратно без происшествий. Я впервые побывала на побережье, искупалась в Черном море, приняла участие в таком крупном журналистском форуме… Впечатления на всю жизнь!

– Какие из событий форума стали для тебя самыми важными?

Ю.С. – Мне очень понравились презентации проектов ОНФ. Теперь очень хочется тесно сотрудничать с общественными организациями и редакциями по всей России. Полезным опытом оказалась и деловая игра. На день погрузиться в жизнь вымышленного города и постоянно быть на волне с актуальными и креативными материалами – это вызов!

Во время войны многие журналисты покинули Донбасс, и за перья и камеры взялись граждане, далекие от профессии. Многие так и остались в этой сфере – в том числе и я. После «Тавриды» я осознала, что в ДНР много работы. Нам необходимо создать союз журналистов, в который смогут войти все работающие на данный момент люди, а не только дипломированные специалисты. Также необходима организация по защите прав журналистов, профессиональные форумы и программы повышения квалификации. Я приобрела на этом форуме много хороших друзей по всей России – все они журналисты, и, возможно, сообща нам удастся многое изменить к лучшему.

– Спасибо, Юля! Удачи и мира тебе и всем твоим землякам.